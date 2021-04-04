Первая партия "Спутника V" поступила в Ливию

В Ливию поступила первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения североафриканской страны.

Вакцина уже доставлена в ливийскую столицу Триполи. Она будет размещена на принадлежащих ведомству складах.

Как напоминает РИА Новости, число выявленных случаев COVID-19 в Ливии с начала пандемии превысило 161 тысячу. Более 148 тысяч человек выздоровели, а 2 тысячи 684 пациента скончались.

Ранее 62-летний президент Аргентины Альберто Фернандес, привившийся в январе "Спутником V", получил положительный тест на ковид. У него появились симптомы заболевания.

Полторы недели тому назад прививку от коронавируса сделал и российский президент Владимир Путин. Какой именно из трех отечественных вакцин он привился, до сих пор неизвестно.