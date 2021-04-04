04 Апреля 2021
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Общество В России
Владимир Путин, вездеход (2021) | Фото: Пресс-служба Кремля

"Настоящие герои-первопроходцы": Путин отметил успехи российских геологов

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских геологов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.
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Как говорится в поздравлении главы государства, они могут по праву гордиться яркими страницами истории отечественной геологической отрасли и многими поколениями своих предшественников – "людей особой жизненной закалки, настоящих героев-первопроходцев".

"За минувшие десятилетия, благодаря их самоотверженному труду и беззаветной преданности избранному делу, были открыты крупные месторождения полезных ископаемых. Достигнуты выдающиеся успехи в освоении минерально-сырьевой базы, укреплении индустриального, энергетического, оборонного потенциала страны", - отметил, в частности, президент.

В нынешнем году День геолога в России отмечается сегодня, 4 апреля. Начиная с 1966 года он празднуется ежегодно в первое воскресенье этого месяца.

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"Настоящие герои-первопроходцы": Путин отметил успехи российских геологов

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Теги: Путин, День геолога, Россия, поздравление



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