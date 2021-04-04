04 Апреля 2021
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Коллаж, флаг России, общество (2020) | Фото: Накануне.RU

В феврале в России резко снизилась смертность

В феврале в России умерли почти 173 тыс. человек. Это на 21% больше, чем в феврале прошлого года, но намного меньше, чем в январе, когда умерли 220 тыс. Такие данные обнародовал Росстат.
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Сильно уменьшилась и так называемая избыточная смертность, то есть по отношению к средней в последние годы или просто к последнему году за тот же период. Она составила 29 тыс., притом что в январе было 57 тыс., а в декабре 94 тыс. Последний раз меньший рост смертности был в августе.

Наибольшее за месяц снижение смертности зафиксировано в таких регионах, % к январю:

Чукотский АО - 56,
Камчатский край - 63,
Республика Алтай - 65,
Республика Тыва - 66,
Республика Мордовия - 68,
Рязанская область - 69,
Хабаровский край - 69,
Сахалинская область - 69,
Краснодарский край - 70,
Севастополь - 70,
Ставропольский край - 70.

Умерло больше только в Ненецком АО, но, вероятно, это месячные колебания при очень малом числе смертей.

В том числе существенно уменьшилось число смертей с коронавирусом, которые Росстат подсчитывает с весны 2020 года. Основной причиной смерти он занесен в 16,6 тыс. случаев. Месяцем ранее было 27,5 тыс., а в декабре более 32 тыс. То есть за два месяца произошло двукратное снижение.

За месяц наибольшее снижение смертности из-за коронавируса как основной причины смерти произошло в следующих регионах, % к январю:

Магаданская область - 27,
Калужская область - 34,
Кемеровская область - 35,
Сахалинская область - 36,
Республика Тыва - 40,
Астраханская область - 42,
Республика Мордовия - 42,
Камчатский край - 43,
Москва - 46,
Кировская область - 47,
Еврейская автономная область - 48,
Хабаровский край - 49.

То есть во всех этих регионах в феврале произошло более чем двукратное снижение.

В ряде регионов произошел и большой относительный рост, но за счет очень малого числа смертей. Например, в Брянской области в 3 раза (20 против 6). Также рост зафиксирован еще в некоторых областях. Во всех них число смертей исчисляется десятками, поэтому и колебания относительного показателя велики. В целом по России снижение составило более чем в 1,5 раза.

При этом в число умерших от коронавируса включают тех, кто умер от осложнений хронических болезней, чего ранее не делалось в случае с ОРВИ. Это методологическое изменение учета причин смертности ставит под вопрос смертность от коронавируса, которая может быть таким образом завышена. К тому же в ковид записывают такие симптомы, которые являются признаками многих болезней, отмечает врач-диагност, специалист по вопросам биоэтикии и биобезопасности Валетина Киселева.

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В феврале в России резко снизилась смертность

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Теги: смертность, коронавирус



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