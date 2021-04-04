"Краснодар" объявил об отставке Мусаева после 0:5 от "Ахмата"

Футбольный клуб "Краснодар" объявил об уходе Мурада Мусаева с поста главного тренера.

Напомним, после субботнего матча чемпионата России с "Ахматом", который южане проиграли на своем поле со счетом 0:5, Мусаев попросил об отставке по собственному желанию. Сегодня в клубе впервые прокомментировали это заявление.

"Руководство клуба пошло навстречу его решению. Имя нового главного тренера "быков" будет объявлено в ближайшие дни", - говорится в заявлении на официальном сайте краснодарской команды.

Под руководством Мусаева "Краснодар" дважды выигрывал бронзовые медали РПЛ и впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

По сообщениям спортивных СМИ, новым главным тренером краснодарцев станет Виктор Гончаренко, недавно покинувший свой пост в московском ЦСКА.