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ФК &quot;Краснодар&quot; (2020) | Фото: Пресс-служба ФК &quot;Краснодар&quot;

"Краснодар" объявил об отставке Мусаева после 0:5 от "Ахмата"

Футбольный клуб "Краснодар" объявил об уходе Мурада Мусаева с поста главного тренера.
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Напомним, после субботнего матча чемпионата России с "Ахматом", который южане проиграли на своем поле со счетом 0:5, Мусаев попросил об отставке по собственному желанию. Сегодня в клубе впервые прокомментировали это заявление.

"Руководство клуба пошло навстречу его решению. Имя нового главного тренера "быков" будет объявлено в ближайшие дни", - говорится в заявлении на официальном сайте краснодарской команды.

Под руководством Мусаева "Краснодар" дважды выигрывал бронзовые медали РПЛ и впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

По сообщениям спортивных СМИ, новым главным тренером краснодарцев станет Виктор Гончаренко, недавно покинувший свой пост в московском ЦСКА.

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"Краснодар" объявил об отставке Мусаева после 0:5 от "Ахмата"

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Теги: Краснодар, Мусаев, отставка, тренер



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