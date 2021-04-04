04 Апреля 2021
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Пенсионерка (2020) | Фото: Накануне.RU

Ковид пока не отступает: в России почти 9 тысяч новых заболевших за сутки

За минувшие сутки в России выявлено 8 тыс. 817 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны.
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Как сообщили Накануне.RU в федеральном оперативном штабе по профилактике COVID-19, больше всего новых заболевших в Москве – 1 тыс. 901 человек. Далее идут Санкт-Петербург – 711 и Московская область – 598 новых случаев.

В регионах Уральского федерального округа наибольший суточный прирост заболеваемости в Свердловской области: диагноз подтвердился у 136 человек. Затем идут Челябинская область – 125, Ханты-Мансийский АО – 69, Тюменская область – 53, Курганская область – 42 и Ямало-Ненецкий АО – 22 заболевших.

Всего за сутки в России зафиксировано 357 смертей больных ковидом, а полностью выздоровели 8 тыс. 212 человек.

Напомним, официальное число умерших от коронавируса в РФ накануне перевалило за 100 тысяч человек.

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Ковид пока не отступает: в России почти 9 тысяч новых заболевших за сутки

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Теги: ковид, заболевшие, оперштаб, Россия, Урал



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