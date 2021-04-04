В Челябинской области локомотив сошел с рельсов

В Челябинской области проводится проверка в связи с происшествием на железной дороге.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все случилось поздно вечером 3 апреля на станции Муслюмово Южно-Уральской железной дороги: произошел сход маневрового локомотива одной колесной парой. Задержек в движении поездов и пострадавших в результате инцидента нет.

"Предварительной причиной схода является ненадлежащее содержание железнодорожного полотна. В настоящее время оно восстановлено", - уточнили в надзорном ведомстве.

Сейчас Челябинская транспортная прокуратура выясняет все обстоятельства. Проверяется исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.