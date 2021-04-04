04 Апреля 2021
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сход локомотива в Челябинской области (2021) | Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Челябинской области локомотив сошел с рельсов

В Челябинской области проводится проверка в связи с происшествием на железной дороге.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все случилось поздно вечером 3 апреля на станции Муслюмово Южно-Уральской железной дороги: произошел сход маневрового локомотива одной колесной парой. Задержек в движении поездов и пострадавших в результате инцидента нет.

"Предварительной причиной схода является ненадлежащее содержание железнодорожного полотна. В настоящее время оно восстановлено", - уточнили в надзорном ведомстве.

Сейчас Челябинская транспортная прокуратура выясняет все обстоятельства. Проверяется исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

сход локомотива в Челябинской области(2021)|Фото: Уральская транспортная прокуратура

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В Челябинской области локомотив сошел с рельсов

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Теги: локомотив, сход, вагоны, Челябинская область



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