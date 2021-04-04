"Монако" Головина разгромил "Метц", "Аталанта" Миранчука победила "Удинезе"

В субботу были сыграны очередные матчи в чемпионатах Франции и Италии. Как передает корреспондент Накануне.RU, клубы, за которые выступают российские футболисты, одержали победы.

"Монако", в полузащите которого играет Александр Головин, на своем поле не оставил никаких шансов "Метцу". Встреча завершилась со счетом 4:0. Александр начал матч в стартовом составе, но не смог себя проявить и на 64-й минуте уступил место на поле Крепину Диатта.

В данный момент монегаски находятся на третьем месте в чемпионате Франции, отставая от лидирующего "Лилля" на четыре очка.

В итальянской Серии А "Аталанта" Алексея Миранчука не без труда победила "Удинезе" – 3:2. Россиянин почти всю встречу просидел на скамейке запасных и вышел лишь на 86-й минуте вместо автора победного гола Дувана Сапаты. За отведенное ему время Миранчук не отметился результативными действиями.

Благодаря этой победе "Аталанта" поднялась на третье место в чемпионате и отстает от лидера – миланского "Интера" – на 10 очков.

Добавим, в следующем туре "Монако" на своем поле примет "Дижон", а "Аталанта" отправится в гости к "Фиорентине", в составе которой есть еще один российский футболист – Александр Кокорин, уже давно не играющий из-за травмы. Примет ли форвард участие в матче с командой Миранчука – пока неизвестно.