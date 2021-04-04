Рейс из Екатеринбурга в Турцию задержан на 10 часов

Прокуратура разбирается с многочасовой задержкой рейса в Турцию из аэропорта Кольцово.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, сегодня, 4 апреля, был задержан вылет самолета B-737 по маршруту "Екатеринбург – Анталья" авиакомпании Azur Air. Задержка произошла по технической причине.

"Время вылета по расписанию перенесено с 3.20 на 13.00. На рейс зарегистрировано 193 пассажира, из них 53 ребенка", - уточнили в надзорном ведомстве.

Сейчас Свердловская транспортная прокуратура контролирует оказание пассажирам положенных по закону услуг. Они ожидают вылета в гостинице.