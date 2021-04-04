Мигрантам разрешат легализоваться в России, несмотря на их нарушения

В МВД России разрабатывают законопроект, который позволит мигрантам и людям без гражданства легализовать свое пребывание в РФ, несмотря на имеющиеся нарушения.

Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, законопроектом будет определен порядок и условия пребывания иностранцев и лиц без гражданства, оказавшихся "в особых обстоятельствах".

"В его переходных и заключительных положениях предлагается закрепить возможность всех лиц, находящихся в РФ на дату вступления в силу нового федерального закона с нарушением установленных требований (правил) в сфере миграции, урегулировать свое правовое положение в течение определенного периода времени", - заявили в ведомстве.

Там уточнили, что меры административного воздействия в отношении данных граждан не будут применяться, а ранее принятые отменят.

Также на урегулирование правового статуса направлен закон, предусматривающий выдачу временных удостоверений личности сроком на 10 лет для лиц без гражданства, находящихся на территории России. Он вступит в силу 24 августа этого года.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе Владимир Путин провел встречу с советом при президенте РФ по межнациональным отношениям. Главной темой стало укрепление общероссийской гражданской идентичности. Путин призвал не допустить в стране конфликтов на межнациональной почве.

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