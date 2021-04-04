"Новая газета" уклонилась от неудобных вопросов бизнесмена Пригожина

Редакция "Новой газеты" признала недостоверность информации, изложенной в статье о петербургском бизнесмене Евгении Пригожине. В издании не смогли подтвердить утверждения, которые были опубликованы ими.

Юридическая служба компании "Конкорд" ранее направила открытое письмо "Новой газете". В нем адвокаты задали три конкретных вопроса относительно опубликованного изданием материала. Речь идет о статье, в которой представлен большой объем недостоверной информации о бизнесмене Пригожине.

На следующий день "Новая газета" написала ответное письмо, в котором не смогла дать ответ ни на один из вопросов. Это стало подтверждением того, что журналисты издания занимаются распространением фейков и непроверенных данных, говорится в комментарии пресс-службы "Конкорда".

"Мы задали совершенно конкретные вопросы "Новой газете", утверждает ли она то, что пишет. Как обычно, "Новая газета" съехала по полной программе и набросала говно на вентилятор. Это их стандартный способ сказать, что кто-то кого-то убил днем, и утверждать, что день был точно, а вот по поводу убийства ничего не утверждаем и кто кого убил тоже не знаем", — ответил Пригожин.

Журналистов "Новой газеты" неоднократно уличали в распространении фейковой информации. В своей последней публикации издание использовало обороты, позволяющие избежать судебного наказания.