Российские власти выделят еще около пяти миллиардов на туристический кешбэк

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на новый этап программы туристического кешбэка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина.

Всего будет выделено 4,7 млрд руб. Деньги пойдут на возмещение расходов россиянам, путешествующим по России. Напомним, сумма возврата – 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир", при этом деньги поступают на неё автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Новый этап программы стартовал 18 марта и завершится в конце текущего года.

В настоящий момент программой уже воспользовались около миллиона россиян. Возврат средств составил порядка 4 млрд руб.