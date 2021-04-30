30 Апреля 2021
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Михаил Ефремов (2020) | Фото: Telegram/Mash

Пресненский суд Москвы признал виновными лжесвидетелей по "делу Ефремова"

Пресненский суд Москвы признал виновными в даче заведомо ложных показаний трех свидетелей со стороны защиты актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, сообщает "Интерфакс".

Им назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы.

Во время судебных заседаний они говорили, что в момент аварии актер был на пассажирском сиденье, а за рулем внедорожника находился другой человек. Однако экспертиза на подушке безопасности руля обнаружила биологические следы актера.

Обвиняемые вину не признавали.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 года. Он на скорости выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, водитель которого погиб. Пресненский суд приговорил актера к восьми годам колонии. Мосгорсуд снизил наказание до семи с половиной лет.

Ранее Ефремов заявил, что его адвокат Эльман Пашаев подкупил лжесвидетелей, причем часть денег - присвоил. Лжесвидетелями по делу проходят три человека, которые утверждали, что не видели Ефремова на месте ДТП. Пашаев тогда говорил, что эти люди нашли его в соцсетях — после того, как он кинул клич о поиске свидетелей.

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Пресненский суд Москвы признал виновными лжесвидетелей по "делу Ефремова"

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Теги: Ефремов, ДТП, актер, лжесвидетели



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