30 Апреля 2021
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Происшествия В России
ДТП, Ставрополь, дети (2021) | Фото: Mash

Дело о гибели в ДТП маленьких спортсменов в Ставрополье передано в центральный аппарат СК

По факту ДТП в Ставропольском крае, в котором погибло пятеро детей - воспитанники волгоградской школы олимпийского резерва - возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета России, по поручению главы СКР Александра Бастрыкина дело будет передано в производство следователей Главного следственного управления СК России.

"Исполняющему обязанности руководителя краевого следственного управления поручено представить доклад о результатах первоначальных следственных действий и предварительных причинах произошедшего", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня на территории Грачевского района Ставропольского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств. В результате аварии погибло пятеро детей. По предварительным данным микроавтобус с детьми ехал из Волгограда в Черкесск на соревнования по детскому баскетболу.

В настоящее время на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа под руководством и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю. Принимается комплекс исчерпывающих мер по установлению всех обстоятельств произошедшего.

По информации ТАСС, Минздрав России направляет на Ставрополье бригаду специалистов федеральных центров для помощи пострадавшим в результате ДТП с участием грузовика и микроавтобуса

"В составе бригады нейрохирург, реаниматолог, хирург, специалист медицины катастроф. Все пострадавшие в ДТП доставляются в медицинские организации Ставрополя. Оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра Михаила Мурашко", - сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

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Дело о гибели в ДТП маленьких спортсменов в Ставрополье передано в центральный аппарат СК

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Теги: ДТП, Ставрополь, дети



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