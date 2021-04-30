Басманный суд Москвы избрал адвокату Павлову меру пресечения в виде запрета определенных действий

Басманный суд Москвы избрал адвокату Ивану Павлову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Текст постановления опубликовал telegram-канал ВЧК-ОГПУ, передает корреспондент Накануне.RU.

Суд запретил ему общаться со свидетелями по уголовному делу, за исключением близких родственников, круг которых определен законом, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет, за исключением телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения ЧП, а также для общения со следователем и контролирующим органом.

Напомним, Павлов был задержан сегодня после обысков в гостиничном номере в Москве. Сообщалось, что обыски и допрос связаны с делом экс-журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, интересы которого юрист защищает. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования").

Самому Сафронову Лефортовский районный суд Москвы сегодня снова продлил арест – до 7 июля 2021 года. Сафронов находится в СИЗО уже более полугода, ему вменяют государственную измену, при этом следствие не раскрывает сути претензий даже самому подозреваемому и его защите.