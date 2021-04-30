30 Апреля 2021
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Коллаж, Владимир Путин, Джо Байден (2021) | Фото: Накануне.RU

Канцлер Австрии предложил Путину провести его переговоры с Джо Байденом в Вене

Канцлер Австрии Себастьян Курц позвонил Владимиру Путину и обсудил с ним сразу несколько тем, в том числе Минские соглашения и ситуацию с Алексеем Навальным, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

"По просьбе Себастьяна Курца Владимир Путин пояснил подходы России к урегулированию внутриукраинского кризиса с акцентом на необходимость полного и безусловного выполнения киевскими властями Минских соглашений. При обсуждении ситуации вокруг Белоруссии с российской стороны подчеркнута неприемлемость вмешательства извне во внутренние дела этой страны. Затрагивался и вопрос о А.Навальном", - говорится в сообщении администрации российского президента.

Также Курц поблагодарил за приглашение на Петербургский экономический форум, который пройдет в июне этого года. Канцлер Австрии намерен принять в нем участие в видеоформате.

"Федеральный канцлер предложил рассмотреть кандидатуру Вены как места возможной российско-американской встречи на высшем уровне, если о ее проведении будет достигнута соответствующая договоренность", - отметили в Кремле.

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Канцлер Австрии предложил Путину провести его переговоры с Джо Байденом в Вене

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Теги: владимир путин, себастьян курц, австрия, джо байден



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