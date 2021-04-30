30 Апреля 2021
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У традиционных конфессий много вопросов к документам по просветительской деятельности - Легойда

У традиционных конфессий много вопросов к нормативным актам в сфере просвещения, заявил глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Речь идет о постановлении правительства, которое должно регулировать просветительскую деятельность. Чуть ранее парламент принял рамочные поправки, которые власти должны были наполнить содержанием. И это содержание понравилось далеко не всем, как показало совещание в Общественной палате России, состоявшееся накануне.
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"У представителей традиционных религий возникает много вопросов к нормативным документам по данному предмету (просвещению - ред.). Ведь деятельность религиозных организаций, называясь просветительской, имеет свои особенности. Следовательно, было бы крайне странно, если, например, воскресные школы, равно как подобные программы обучения других традиционных религий, подпадут под столь жесткое регулирование", - цитирует РИА Новости Легойду.

При этом, отметил он, часть вопросов "была снята по итогам состоявшегося заинтересованного обсуждения, другие - пока остаются". "Считаю крайне важным продолжить дискуссию этой теме", - подчеркнул представитель РПЦ.

В целом же, по его словам, регулирование просветительской деятельности "имеет законную и разумную цель". "Просвещение в наши дни не без оснований воспринимается не столь некритично, как это было во времена французских энциклопедистов. Человека можно "просветить" так, что он потеряет всякое представление о гражданской, а то и нравственной идентичности", - говорит Легойда.

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У традиционных конфессий много вопросов к документам по просветительской деятельности - Легойда

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Теги: владимир легойда, просветительская деятельность, правительство, закон



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