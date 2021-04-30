Текслер уволил замминистра строительства Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер уволил заместителя министра строительства Челябинской области Евгения Курилова. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Отмечается, что Курилов покинул должность по собственной инициативе. 30 апреля у него последний рабочий день.

Напомним, Евгений Курилов был назначен заместителем министра - начальником управления министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области в октябре 2019 года. Он был одним из победителей в проекте "Команда Челябинской области".