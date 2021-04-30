30 Апреля 2021
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Происшествия Свердловская область
Свалка отходов в Новоасбесте (2021) | Фото: Владимир Инжеватов

Жители уральского поселка жалуются на свалку фенольных отходов

В Новоасбесте уже полгода складируют отходы с тагильского предприятия, совладельцами которого являются австрийские и немецкие компании. Об этом Накануне.RU рассказал житель поселка Владимир Инжеватов. По его словам, ранее природоохранная прокуратура уже нашла и наказала причастного к делу чиновника, однако на этом правоохранители остановились, а свалка до сих пор мозолит глаза местным жителям.

История началась еще в 2020 г., когда предприятие решило организовать свалку отходов производства после реконструкции цеха литейных смол. Расположить ее было решено в 50 км от месторождения – в маленьком поселке Горноуральского ГО, на что руководство муниципалитета дало свое согласие. В свою очередь, власти Нижнего Тагила отказались от складирования опасных отходов на территории города.

Местные жители обратились с жалобой, однако отделение полиции МУ МВД России "Нижнетагильское" выдало постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Несмотря на это, через месяц природоохранная прокуратура опротестовала решение полиции.

История пока закончилась лишь привлечением одного из чиновников администрации Горноуральского ГО к дисциплинарной ответственности, однако свалка так и осталась на месте.

Свалка отходов в Новоасбесте(2021)|Фото: Владимир Инжеватов

"Прошло почти полгода. Свалка так и осталась свалкой. И ликвидацией ее никто не занимается. С наступлением тепла запах фенола стал вполне устойчивым..." - рассказал Инжеватов.

Отметим, недавно на Среднем Урале обнаружили использование мусорного полигона в Сысертском районе, который должен быть закрыт уже давно. Экологи выяснили, что полигон был исключен из государственного реестра объектов размещения отходов еще в 2019 году. У въезда на свалку установлен предупреждающий аншлаг, но некоторые недобросовестные компании до сих пор везут туда мусор.

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Жители уральского поселка жалуются на свалку фенольных отходов

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Теги: Новоасбест, свалка, отходы, предприятие



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