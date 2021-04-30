Турция одобрила применение вакцины "Спутник V"

Агентство по лекарствам и медицинскому оборудованию Турции одобрило применение вакцины "Спутник V" на территории страны, передает агентство "Анадолу" со ссылкой на главу минздрава Турции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности обсудить с Владимиром Путиным тему поставок вакцины "Спутник V" в страну.

"У нас достаточно вакцин. Скоро поступит "Спутник V". При необходимости я обсужу этот вопрос и с президентом Путиным", - заявил Эрдоган. Он добавил, что в стране нет проблем с поставками вакцин. Например, ожидаются поставки вакцины от BioNtech.