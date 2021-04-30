Дума ХМАО прирастёт общественниками

30 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Индия - новый крупный очаг ковида

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
ханты-мансийск (2011) | Фото: Накануне.ru

Дума ХМАО прирастёт общественниками

В Югре на предварительное голосование "Единой России" заявились представители различных общественных и благотворительных организаций. Цель участия – стать впоследствии депутатами окружной думы. Эксперты отмечают, что такой шаг логичен и верен, ведь в округе довольно активная политическая жизнь, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Процедура регистрации участников на предварительное голосование шла до 29 апреля включительно. Само голосование пройдёт с 24 по 30 мая по всем 365 вакантным мандатам. Осенью в Единый день голосования югорчанам предстоит избрать 38 депутатов окружного парламента. Вхождение в парламент представителей общественности – требования федерального центра, который проводит плановую ротацию партийных рядов. Появление гражданских лидеров в думе призвано повысить уровень доверия общества к власти, в целом омолодить состав депутатского корпуса.

Среди подавших документы – главный редактор газеты "Новости Югры", член Общественной палаты региона Владимир Меркушев, председатель "Гуманитарного добровольческого корпуса" Эдуард Логинов, руководитель регионального отделения всероссийской организации "Волонтёры Победы" Эка Шенгелая, руководитель благотворительного фонда "МЫ ВМЕСТЕ" Сергей Благородов, сопредседатель регионального отделения ОНФ Лариса Белоцерковцева.

Политолог Павел Салин в разговоре с Накануне.RU отметил, что подобная практика применяется по всей России – партии власти нужны новые лица.

"Этот ход вполне ожидаем. Кандидаты, занимающиеся общественной деятельностью, пытаются конвертировать свой потенциал в политический. Редки случаи, когда общественный деятель не участвует в политике. ХМАО – округ с большой политический активностью. Давайте вспомним выборы мэра Сургута, на которые заявилось много кандидатов. Это вполне ожидаемо, стандартно для Югры", - сказал Накануне.RU политолог Александр Безделов.

Участник предварительного голосования Эдуард Логинов в разговоре с Накануне.RU отметил, что "подал заявление для участия в голосовании, так как ему импонирует честная борьба, которая предлагается партией".

"Опять же, это единственная партия, предоставляющая любому гражданину, что важно, является он хоть членом "Единой России", хоть беспартийным, войти в парламент под своими флагами и защищать интересы своих избирателей. Той категории граждан к которой отношусь сам, а это и ветераны боевых действий, добровольцы, общественники, представители малого бизнеса. То есть в пределах полномочий депутата регионального парламента делать Югру краше, делать жизнь её граждан комфортней", - сказал Логинов.

Ещё одна причина участия Логинова – показать всем недовольным, что не на несанкционированных митингах надо решать политические вопросы, а выходить на честную выборную борьбу, побеждать и конструктивно продвигать свои идеи.

"У меня хватает опыта общественной деятельности, депутатства, муниципальной службы, добровольчества, работы в бизнесе, чтобы понимать проблемные вопросы общества и честно, по закону решать их", - сказал Логинов.

Отметим, на сайте PG.Er.Ru идёт регистрация избирателей, которые будут голосовать онлайн на предварительном голосовании за выдвижение кандидатов для участия в предстоящих выборах. Зарегистрироваться в качестве избирателя можно до 28 мая. 30 мая можно будет проголосовать очно на счётных участках. Для тех, кто желает отдать свой голос за одного или несколько участников предварительного голосования, нужно авторизоваться через учетную запись портала "Госуслуги". Адрес прописки, указанный при регистрации, закрепит голосующего к своему избирательному участку и сформирует личный кабинет. При дополнительной поверке данных, избирателю придет уведомление с просьбой прикрепить скан паспорта. Полная проверка данных пройдет в течение 24 часов, по итогу которой зарегистрированному придет смс. Доступ к бюллетеням и голосованию будет открыт с 24 по 30 мая включительно.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Дума ХМАО прирастёт общественниками

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дума ХМАО, общественники, предварительное голосование



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети