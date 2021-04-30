Дума ХМАО прирастёт общественниками

В Югре на предварительное голосование "Единой России" заявились представители различных общественных и благотворительных организаций. Цель участия – стать впоследствии депутатами окружной думы. Эксперты отмечают, что такой шаг логичен и верен, ведь в округе довольно активная политическая жизнь, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Процедура регистрации участников на предварительное голосование шла до 29 апреля включительно. Само голосование пройдёт с 24 по 30 мая по всем 365 вакантным мандатам. Осенью в Единый день голосования югорчанам предстоит избрать 38 депутатов окружного парламента. Вхождение в парламент представителей общественности – требования федерального центра, который проводит плановую ротацию партийных рядов. Появление гражданских лидеров в думе призвано повысить уровень доверия общества к власти, в целом омолодить состав депутатского корпуса.

Среди подавших документы – главный редактор газеты "Новости Югры", член Общественной палаты региона Владимир Меркушев, председатель "Гуманитарного добровольческого корпуса" Эдуард Логинов, руководитель регионального отделения всероссийской организации "Волонтёры Победы" Эка Шенгелая, руководитель благотворительного фонда "МЫ ВМЕСТЕ" Сергей Благородов, сопредседатель регионального отделения ОНФ Лариса Белоцерковцева.

Политолог Павел Салин в разговоре с Накануне.RU отметил, что подобная практика применяется по всей России – партии власти нужны новые лица.

"Этот ход вполне ожидаем. Кандидаты, занимающиеся общественной деятельностью, пытаются конвертировать свой потенциал в политический. Редки случаи, когда общественный деятель не участвует в политике. ХМАО – округ с большой политический активностью. Давайте вспомним выборы мэра Сургута, на которые заявилось много кандидатов. Это вполне ожидаемо, стандартно для Югры", - сказал Накануне.RU политолог Александр Безделов.

Участник предварительного голосования Эдуард Логинов в разговоре с Накануне.RU отметил, что "подал заявление для участия в голосовании, так как ему импонирует честная борьба, которая предлагается партией".

"Опять же, это единственная партия, предоставляющая любому гражданину, что важно, является он хоть членом "Единой России", хоть беспартийным, войти в парламент под своими флагами и защищать интересы своих избирателей. Той категории граждан к которой отношусь сам, а это и ветераны боевых действий, добровольцы, общественники, представители малого бизнеса. То есть в пределах полномочий депутата регионального парламента делать Югру краше, делать жизнь её граждан комфортней", - сказал Логинов.

Ещё одна причина участия Логинова – показать всем недовольным, что не на несанкционированных митингах надо решать политические вопросы, а выходить на честную выборную борьбу, побеждать и конструктивно продвигать свои идеи.

"У меня хватает опыта общественной деятельности, депутатства, муниципальной службы, добровольчества, работы в бизнесе, чтобы понимать проблемные вопросы общества и честно, по закону решать их", - сказал Логинов.

Отметим, на сайте PG.Er.Ru идёт регистрация избирателей, которые будут голосовать онлайн на предварительном голосовании за выдвижение кандидатов для участия в предстоящих выборах. Зарегистрироваться в качестве избирателя можно до 28 мая. 30 мая можно будет проголосовать очно на счётных участках. Для тех, кто желает отдать свой голос за одного или несколько участников предварительного голосования, нужно авторизоваться через учетную запись портала "Госуслуги". Адрес прописки, указанный при регистрации, закрепит голосующего к своему избирательному участку и сформирует личный кабинет. При дополнительной поверке данных, избирателю придет уведомление с просьбой прикрепить скан паспорта. Полная проверка данных пройдет в течение 24 часов, по итогу которой зарегистрированному придет смс. Доступ к бюллетеням и голосованию будет открыт с 24 по 30 мая включительно.