Голикова заявила, что российское образование улучшило позицию в международных рейтингах в 2020 году

Минпросвещения России в ближайшее время проведет заключительный этап утверждения нового федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) общего образования. Об этом на итоговой коллегии министерства сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам вице-премьера, новый ФГОС недавно одобрила созданная президентом специальная группа. Так что не исключено, что утверждение пройдет уже в этом году, хотя основная работа пришлась на прошлый.

Также Голикова заявила, что в 2020 году "несмотря на ограничения, связанные с пандемией, система образования России улучшила свои показатели на 0,5% в международных рейтингах". К слову, ранее Счетная палата России раскритиковала ориентированность и даже некоторую зацикленность Минпросвещения на международных рейтингах, которые могут быть совершенно оторваны от реально происходящего в системе школьного образования.

Стоит отметить, что многие опросы показывают, что родители вовсе не согласны с международными рейтингами и видят падение качества образования в школах в период пандемии и дистанционного обучения.