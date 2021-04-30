30 Апреля 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске суд продлил домашний арест директору аэропорта, но разрешил ему звонить адвокату

Центральный районный суд продлил до 1 июля домашний арест генеральному директору АО "Челябинское авиапредприятие" Андрею Осипову, обвиняемому в мошенничестве в сфере страхования с использованием служебного положения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

О продлении меры пресечения ходатайствовал следователь. Обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства, просили изменить установленные запреты путем установления исключений для поддержания средств связи для общения с защитником, увеличения продолжительности прогулок, а также изменения границ данных прогулок.

Суд продлил срок домашнего ареста до 1 июля, но разрешил Осипову использовать телефон для общения с защитником и увеличил время ежедневных прогулок до трех часов.

Напомним, Осипов был задержан 3 марта сотрудниками регионального УФСБ, а 4 марта Центральный районный суд отправил обвиняемого под домашним арест сроком до 1 мая. Гендиректор обжаловал это решение, но областной суд оставил меру пресечения без изменения.

По версии следствия, в 2019-2020 гг. Осипов на служебном автомобиле Хендай Экус попал в аварию, но уехал с места ДТП. Чтобы получить страховую выплату по договору КАСКО, он дал указание подчиненному работнику инсценировать и оформить фиктивное ДТП. В дальнейшем работник предоставил в страховую компанию пакет документов о произошедшем страховом случае, на основании которых за ремонт было перечислено свыше 170 тыс. руб.

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В Челябинске суд продлил домашний арест директору аэропорта, но разрешил ему звонить адвокату

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Теги: Андрей Осипов, аэропорт, мошенничество, суд, домашний арест,



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