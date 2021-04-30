30 Апреля 2021
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Общество Тюменская область
Подвиг поколений, Тюмень (2021) | Фото: admtyumen.ru

Уральский полпред возглавил первый военно-патриотический форум "Подвиг поколений"

Тюмень стала центральной площадкой первого военно-патриотического форума Уральского федерального округа "Подвиг поколений", посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Форум прошел 30 апреля под руководством полномочного представителя президента России в УрФО Владимира Якушева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области.

"Память о подвиге отцов и дедов объединяет поколения. Однако любовь к Родине не наследуется автоматически – историческую память необходимо беречь. Именно она становится главной мишенью для тех, кто хочет ослабить Россию, лишить ее духовной и нравственной опоры. Патриотическое воспитание молодежи имеет огромное значение. Поэтому мы возрождаем лучшие традиции прежних лет, придавая им современные формы", - сказал Владимир Якушев.

В очном формате форум прошёл на шести площадках во всех регионах Уральского федерального округа. Кроме того, в режиме онлайн в нём приняли участие около 4 тыс. человек – ветераны, юнармейцы и волонтеры, врачи, оказывающие помощь пациентам с COVID-19, представители общественных организаций и движений.

Почетными гостями тюменской площадки стали заместитель министра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, Герой России из Свердловской области Сергей Воронин и врач-пульмонолог из Курганской области Дарья Кравцова.

"В преддверии Дня Победы мы особенно остро чувствуем, что значит быть верным Родине и отстаивать ее интересы. Наша задача – защитить историческую память. Никто и никогда не сможет лишить нас правды о подвиге наших воинов-освободителей. В связи с этим особенно важно, чтобы для молодых людей ориентиром в жизни служили судьбы и победы наших предков на фронте и в тылу, а также жизнь наших современников – учёных, врачей, педагогов, военных, спортсменов", – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Подвиг поколений, Тюмень(2021)|Фото: admtyumen.ru

В соответствии с новым федеральным проектом "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта "Образование", программы образовательных учреждений должны быть наполнены тематикой воспитания гражданственности, патриотизма, укрепления семейных ценностей и преемственности поколений, напомнил губернатор.

В Тюменской области успешно развиваются общественные движения "Волонтёры Победы", "Юнармия", "Российское движение школьников", "Поисковое движение России". Сегодня численность актива этих движений в регионе превышает 16 тыс. человек. В школах и центрах дополнительного образования действуют более 2 тыс. военно-патриотических клубов, групп допризывной подготовки, юнармейских и поисковых отрядов, военно-мемориальных команд.

"Необходимо вовлекать в реализацию патриотических проектов как можно больше молодых людей. Безусловно, надо создавать условия для поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи", – сказал Моор.

На активизацию "псевдоисториков", которые пытаются сфальсифицировать и пересмотреть факты и итоги Великой Отечественной войны, обратил внимание в своем выступлении и Андрей Картаполов.

"С учетом таких реалий понятна насущная задача современного российского общества и, прежде всего, молодого поколения. Нравственный долг каждого из нас – не дать оболгать, умалить или опорочить великий подвиг поколения победителей", – отметил заместитель министра обороны РФ.

Андрей Картаполов рассказал о реализации федерального проекта по созданию сети военно-патриотических центров "Авангард". В регионах России уже действует 21 подобный центр, ещё 24 должны открыться до конца 2021 г. "Авангард" – важный проект, который помогает ученикам 10 классов в течение пяти дней усвоить 40-часовую программу начальной военной подготовки, получить массу дополнительных знаний, стать настоящими патриотами, отметил заместитель министра обороны РФ. По его словам, базой для реализации данного проекта в Тюменской области может стать региональный центр допризывной подготовки "Аванпост".

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Уральский полпред возглавил первый военно-патриотический форум "Подвиг поколений"

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Теги: Подвиг поколений, День Победы, Владимир Якушев, Александр Моор



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