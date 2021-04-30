В Перми сотрудники МВД попались на взятке в 1,2 миллиона

В Перми полицейские попались на крупной взятке, сообщает "Ъ-Прикамье".

Два сотрудника следственной части ГСУ ГУ МВД по региону задержаны 29 апреля. Это произошло после получения ими 1,2 млн руб. от одного из пермских адвокатов, сообщают источники издания. Следователи работали в подразделении, которое специализировалось на расследовании преступлений в сфере дорожного строительства.

В итоге они уволены из органов внутренних дел, сотрудники СК возбудили уголовное дело.