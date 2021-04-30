Власти Перми решили провести Парад Победы, но не в центре города и с ограниченным числом зрителей

Власти Перми решили провести Парад Победы, но с ограниченным числом зрителей - не более 50 человек. Соответствующее решение было принято на заседании краевого организационного комитета "Победа", передает корреспондент Накануне.RU.

Идея принадлежит главе города Алексею Демкину и была поддержана главой Прикамья Дмитрием Махониным. Жители региона смогут увидеть парад с помощью трансляции. Вестись она будет, в том числе, в соцсети "ВКонтакте".

"Считаю, что парад должен быть, но с соблюдением необходимых мер предосторожности. Трансляции нужно уделить особое внимание, чтобы обеспечить максимальный охват", - заявил губернатор Дмитрий Махонин.

Также было предложено провести парад не в центре города, а на базе бывшего военного авиационного училища по ул. Карпинского, 125. Начало праздника в 10.00.