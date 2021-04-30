30 Апреля 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
андрей трубецкой (2021) | Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой будет баллотироваться в депутаты Государственной Думы РФ

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой намерен баллотироваться в рамках праймериз «Единой России» на пост депутата Государственной Думы. Об этом сообщает газета "Вестник".

В администрации Сургутского района Накануне.RU эту информацию подтвердили.

андрей трубецкой(2021)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Сам Андрей Александрович так прокомментировал свое намерение: " Я буду участвовать в предварительном голосовании по выборам депутатов Государственной Думы. Для меня это ответственное, сложное, но взвешенное решение. Рассчитываю на поддержку однопартийцев и жителей Югры".

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Глава Сургутского района Андрей Трубецкой будет баллотироваться в депутаты Государственной Думы РФ

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Теги: андрей трубецкой, сургутский район, выдвижение, госдума



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