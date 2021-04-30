Глава Сургутского района Андрей Трубецкой будет баллотироваться в депутаты Государственной Думы РФ

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой намерен баллотироваться в рамках праймериз «Единой России» на пост депутата Государственной Думы. Об этом сообщает газета "Вестник".

В администрации Сургутского района Накануне.RU эту информацию подтвердили.

Сам Андрей Александрович так прокомментировал свое намерение: " Я буду участвовать в предварительном голосовании по выборам депутатов Государственной Думы. Для меня это ответственное, сложное, но взвешенное решение. Рассчитываю на поддержку однопартийцев и жителей Югры".