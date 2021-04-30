Во время конфликта на таджико-киргизской границе погиб 31 человек, 150 пострадали

В ходе конфликта на границе Киргизии и Таджикистана погиб как минимум 31 человек, в их числе один ребенок, передает портал 24.kg со ссылкой на представителя минздрава республики в Баткенской области, где и произошел инцидент.

Основная часть столкновений произошла накануне, сегодня власти двух стран договорились развести войска и решать конфликт мирным путем, но на месте продолжались перестрелки как между гражданским населением, так и между пограничниками.

"Всего пострадало 154 человека, из которых 31 скончался. В медучреждения Бишкека переведены 43 человека", - заявил представитель Минздрава Киргизии. Неизвестно, относятся ли эти данные в целом к жертвам с двух сторон или только к гражданам Киргизии.