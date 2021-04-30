30 Апреля 2021
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Музей имени Тетюхина в Нижнем Тагиле (2021) | Фото: Накануне.RU

"У губернатора недостоверная информация": в госпитале Тетюхина ответили на обвинения в выводе денег в оффшор

Представители госпиталя имени Владислава Тетюхина ответили на обвинения главы региона Евгения Куйвашева в выводе активов учреждения в оффшор, находящийся на Кипре. Ранее губернатор сказал, что на балансе компании, где может получить акции правительство Свердловской области, нет никакой собственности. Как прокомментировали ситуацию Накануне.RU главе Среднего Урала предоставили неверные сведения.

В УКЛРЦ им. В.В.Тетюхина добавили, что данная информация легко опровергается при помощи различных баз, в частности Росреестра. Федеральной налоговой службы, Счетной палаты, Росфинмониторинга.

Также в госпитале добавили, что за все время проверок никаких подобных нарушений не было выявлено.

"У губернатора недостоверная информация. Госпиталь с момента государственной регистрации состоит на налоговом учете в Свердловской области, в полном объеме уплачивают обязательные платежи в бюджет и во внебюджетные фонды (ПФР, ФСС и др.). Общий объем уплаченных налогов и взносов с момента начала деятельности составляет 930 млн. руб.

Согласно выписке Единого государственного реестра весь имущественный комплекс медицинского центра находится в собственности и на балансе АО "Госпиталь ВИТ" (получателя бюджетных инвестиций)", - пояснили в приемной директора учреждения.

Кроме того, в госпитале добавили, что новое руководство "Корпорации развития Среднего Урала", курирующее больницу, нарушает все договоренности.

Вместо того, чтобы принять 25,6% акций они претендуют на получение контрольного управления над госпиталем.

Также представители учреждения ответили и на другие обвинения.

"Согласно размещенной в СМИ информации, УКЛРЦ им. В.В.Тетюхина обвинили в отказе оказывать медицинскую помощь больным с COVID-19. Это не соответствует действительности. В мае 2020 г. Правительству Свердловской области была заявлена готовность перепрофилирования медицинского центра для борьбы с пандемией в полном объеме (203 койки круглосуточного стационара). Предложение осталось без ответа", - заключили в УКЛРЦ.

Напомним, что Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ), находящаяся на балансе правительства Свердловской области, собирается отсудить у владельцев Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Тетюхина 1,4 млрд руб.

Наследник знаменитого мецената Дмитрий Тетюхин уже назвал сложившуюся ситуацию рейдерским захватом. Мужчина считает, что учреждение намерено пытаются обанкротить. Ранее наше СМИ подробно разбиралось в ситуации. Чуть позже мы съездили в Нижний Тагил и посетили медицинский центр.

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"У губернатора недостоверная информация": в госпитале Тетюхина ответили на обвинения в выводе денег в оффшор

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Теги: Владислав Тетюхин, Нижний Тагил, губернатор, Евгений Куйвашев, скандал



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