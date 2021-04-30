30 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
Новые автобусы в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

Власти Екатеринбурге вернули конечную остановку маршрута №56 на площадь Первой пятилетки

Администрация Екатеринбурга прислушалась к местным жителям и приняла решение перенести конечную остановку автобусных маршрутов № 56, 56б и 59 обратно на площадь Первой пятилетки. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

"Решение об изменении места конечной остановки было принято с учетом пожеланий жителей Уралмаша, для многих из которых лишние 500 метров до ближайшей пересадки, в силу почтенного возраста и багажа с приусадебных участков, оказывались непростым препятствием", - рассказали в администрации.

Обращение граждан и депутатов гордумы было рассмотрено главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. Изменить схему движения градоначальник поручил Комитету по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети. В скором времени конечным остановочном пунктом вновь станет остановка "УЗТМ".

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Власти Екатеринбурге вернули конечную остановку маршрута №56 на площадь Первой пятилетки

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Теги: площадь первой пятилетки, узтм, остановка, автобус, маршрут 56



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