Власти Екатеринбурге вернули конечную остановку маршрута №56 на площадь Первой пятилетки

Администрация Екатеринбурга прислушалась к местным жителям и приняла решение перенести конечную остановку автобусных маршрутов № 56, 56б и 59 обратно на площадь Первой пятилетки. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

"Решение об изменении места конечной остановки было принято с учетом пожеланий жителей Уралмаша, для многих из которых лишние 500 метров до ближайшей пересадки, в силу почтенного возраста и багажа с приусадебных участков, оказывались непростым препятствием", - рассказали в администрации.

Обращение граждан и депутатов гордумы было рассмотрено главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. Изменить схему движения градоначальник поручил Комитету по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети. В скором времени конечным остановочном пунктом вновь станет остановка "УЗТМ".