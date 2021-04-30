В День Победы в центре Екатеринбурга выступят Елена Ваенга и Леонид Агутин

Стали известны имена хедлайнеров, которые возглавят праздничный концерт в центре Екатеринбурга, посвященный празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В Историческом сквере выступят Елена Ваенга и Леонид Агутин - они приедут на Урал по приглашению Русской медной компании. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики и связей с общественностью РМК, музыкально-театрализованная постановка будет называться "За миг до войны" и в стихах и песнях расскажет о мирных днях лета 1941 года.

Вести программу будут народный артист РФ Алексей Кравченко и актриса Анастасия Макеева. На сцене можно будет увидеть выступления солистов театра "Геликон-Опера" Игоря Морозова и Алексея Тихомирова, музыканта и композитора Сергея Войтенко, архимандрита Гермогена.

По замыслу автора проекта Сергея Исаева, зрители смогут перенестись на 80 лет назад и прочувствовать атмосферу того времени через стихи, песни и танцевальные номера. Последние, к слову, будут исполнять уральские коллективы - ансамбль песни и пляски Центрального военного округа, хор мальчиков "Созвездие" и эстрадный хор Happy.

Концертная программа продолжит историческую цепочку предыдущих лет. С 2017 года РМК показала три постановки: "Победный салют", "Победная весна" и "Знамя Победы".

Напомним, 9 мая в Екатеринбурге должна была выступить группа "Ногу свело!". Однако затем концерт музыкантов был отменен.