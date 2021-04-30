В День Победы в центре Екатеринбурга выступят Елена Ваенга и Леонид Агутин

30 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про экономическое предательство

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область В России
(2011) | Фото:eurosmi.ru

В День Победы в центре Екатеринбурга выступят Елена Ваенга и Леонид Агутин

Стали известны имена хедлайнеров, которые возглавят праздничный концерт в центре Екатеринбурга, посвященный празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Читайте также:

В Историческом сквере выступят Елена Ваенга и Леонид Агутин - они приедут на Урал по приглашению Русской медной компании. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики и связей с общественностью РМК, музыкально-театрализованная постановка будет называться "За миг до войны" и в стихах и песнях расскажет о мирных днях лета 1941 года.

Вести программу будут народный артист РФ Алексей Кравченко и актриса Анастасия Макеева. На сцене можно будет увидеть выступления солистов театра "Геликон-Опера" Игоря Морозова и Алексея Тихомирова, музыканта и композитора Сергея Войтенко, архимандрита Гермогена.

По замыслу автора проекта Сергея Исаева, зрители смогут перенестись на 80 лет назад и прочувствовать атмосферу того времени через стихи, песни и танцевальные номера. Последние, к слову, будут исполнять уральские коллективы - ансамбль песни и пляски Центрального военного округа, хор мальчиков "Созвездие" и эстрадный хор Happy.

Концертная программа продолжит историческую цепочку предыдущих лет. С 2017 года РМК показала три постановки: "Победный салют", "Победная весна" и "Знамя Победы".

Напомним, 9 мая в Екатеринбурге должна была выступить группа "Ногу свело!". Однако затем концерт музыкантов был отменен.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В День Победы в центре Екатеринбурга выступят Елена Ваенга и Леонид Агутин

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ваенга, Агутин, концерт, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети