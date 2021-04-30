Свердловский губернатор и владелец "Сима-Ленда" помогли ветерану труда получить 3-комнатную квартиру

30 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про экономическое предательство

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
ключи от квартиры (2017) | Фото: Oren1.ru

Свердловский губернатор и владелец "Сима-Ленда" помогли ветерану труда получить 3-комнатную квартиру

96-летний ветеран труда Виктор Слюсарев получил трехкомнатную квартиру в Новой Ляле. Сегодня депутат Госдумы Антон Шипулин передал пенсионеру символичные ключи.

"Я очень благодарен лично Евгению Владимировичу (Куйвашеву, губернатору Свердловской области, - прим.) за помощь. Не ожидал, что в моей ситуации можно было найти выход. Это большое счастье", – сказал новосел.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, Виктор Слюсарев не мог претендовать на выплату для покупки жилья, которые по закону могут получить только ветераны боевых действий. Все остальные выплаты пенсионер получил в полном объеме, однако не смог переехать из старой квартиры. Дожидаться расселения тоже было бесполезно, поскольку дом хоть и являлся старым, но аварийным признан не был.

"По поручению губернатора Евгения Куйвашева поиском вариантов выхода из ситуации занялся вице-губернатор Сергей Бидонько. В покупке квартиры помог известный меценат, владелец группы компаний "Сима-ленд" Андрей Симановский", - рассказали в департаменте.

С новоприобретенным жильем ветерана труда поздравили и депутат Законодательного собрания Свердловской области Дмитрий Жуков, и глава Новолялинского городского округа Сергей Бондаренко.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Свердловский губернатор и владелец "Сима-Ленда" помогли ветерану труда получить 3-комнатную квартиру

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: квартира, ветеран, Куйвашев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети