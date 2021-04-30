Свердловский губернатор и владелец "Сима-Ленда" помогли ветерану труда получить 3-комнатную квартиру

96-летний ветеран труда Виктор Слюсарев получил трехкомнатную квартиру в Новой Ляле. Сегодня депутат Госдумы Антон Шипулин передал пенсионеру символичные ключи.

"Я очень благодарен лично Евгению Владимировичу (Куйвашеву, губернатору Свердловской области, - прим.) за помощь. Не ожидал, что в моей ситуации можно было найти выход. Это большое счастье", – сказал новосел.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, Виктор Слюсарев не мог претендовать на выплату для покупки жилья, которые по закону могут получить только ветераны боевых действий. Все остальные выплаты пенсионер получил в полном объеме, однако не смог переехать из старой квартиры. Дожидаться расселения тоже было бесполезно, поскольку дом хоть и являлся старым, но аварийным признан не был.

"По поручению губернатора Евгения Куйвашева поиском вариантов выхода из ситуации занялся вице-губернатор Сергей Бидонько. В покупке квартиры помог известный меценат, владелец группы компаний "Сима-ленд" Андрей Симановский", - рассказали в департаменте.

С новоприобретенным жильем ветерана труда поздравили и депутат Законодательного собрания Свердловской области Дмитрий Жуков, и глава Новолялинского городского округа Сергей Бондаренко.