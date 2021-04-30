30 Апреля 2021
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Экономика Северо-Кавказский ФО
Эльбрус Кабардино-Балкарская Республика (2010) | Фото:Накануне.RU

Корпорацию развития Северного Кавказа" и "Курорт Эльбрус" упразднят

Госкорпорация "Курорты Северного Кавказа" сообщила об упразднении "Корпорации развития Северного Кавказа" и госкомпании "Курорт Эльбрус" – их функционал будет передан в объединенный институт развития.
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В конце ноября прошлого года стало известно, что правительство планирует реформировать многочисленные (около 40) государственные целевые фонды, которые показывают довольно низкую эффективность. При этом в изначальном плане "Корпорацию развития Северного Кавказа" предполагалось оставить, а вот АО "Курорты Северного Кавказа" сделать Корпорацией по туризму.

В начале апреля этого года аудиторы Счетной палаты России выпустили отчет о проверке институтов развития Северного Кавказа – это АО "Курорты Северного Кавказа", АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и семи региональных корпораций развития. Аудиторы считают их крайне не эффективными и предлагают "перезагрузить".

"Несмотря на имеющийся потенциал, институтам развития Северного Кавказа не удалось достичь совокупного положительного эффекта на производительность не только региона в целом, но и выбранных для поддержки отраслей. В частности, анализ выявил отрицательный эффект на годовые темпы роста реального ВРП: он снизился на 2,6%. На 5,9% снизились темпы роста инвестиций, отсутствует эффект на рост объемов производства", - говорит аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

В 2017-2019 гг. региональные корпорации развития Северного Кавказа привлекли 9 млрд руб., то есть 70% от запланированного. Но реализованные инвестпроекты позволили создать только чуть больше одной тысячи новых рабочих мест – это 45% запланированного.

Корпорация развития Северного Кавказа не достигла одной из своих ключевых целей - создание инновационного медицинского кластера. "Медицинский кластер не только не создан, но и само это мероприятие исключено из программы. При этом на разработку проекта из федерального бюджета было направлено около 2 млрд руб. Только на одну проектно-сметную документацию потрачено около 90 млн руб., однако она так и не разработана", – сообщила аудитор.

Инвесторы, привлеченные АО "Курорты Северного Кавказа", создали в особых экономических зонах проекты только на 2 млрд руб. – это 9% от заявленного объема.

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Корпорацию развития Северного Кавказа" и "Курорт Эльбрус" упразднят

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Теги: корпорация развития северного кавказа, эффективность, упразднение, институты развития



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