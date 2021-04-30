30 Апреля 2021
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пустые полки, Пятерочка, магазин, Салехард (2021) | Фото: t.me/vsaleharde_ru/3713

Мэрия: Дефицита продуктов в Салехарде нет, магазины имеют опыт работы в распутицу

Дефицита продуктов в Салехарде нет. Об этом Накануне.RU сообщили сегодня в пресс-службе администрации Салехарда.

"Помимо "Пятерочки" в Салехарде есть и другие магазины. Мелкорозничные сети имеют опыт работы в период распутиц, они своевременно завозят запас продуктов. Кроме того, они доставляют товары железнодорожным транспортом в Лабытнанги и оттуда на судах на воздушных подушках перевозят в Салехард", - пояснили в мэрии.

Заполнить прилавки "Пятерочки" рассчитывают уже завтра. По итогам совещания в администрации Салехарда, была достигнута договоренность, что несмотря на закрытую автодорогу, будут запущены тестовые машины с поддержкой буксиров. Вес автомобилей был облегчен.

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Мэрия: Дефицита продуктов в Салехарде нет, магазины имеют опыт работы в распутицу

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Теги: пустые полки, Пятерочка, магазин, продукты



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