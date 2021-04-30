Мэрия: Дефицита продуктов в Салехарде нет, магазины имеют опыт работы в распутицу

Дефицита продуктов в Салехарде нет. Об этом Накануне.RU сообщили сегодня в пресс-службе администрации Салехарда.

"Помимо "Пятерочки" в Салехарде есть и другие магазины. Мелкорозничные сети имеют опыт работы в период распутиц, они своевременно завозят запас продуктов. Кроме того, они доставляют товары железнодорожным транспортом в Лабытнанги и оттуда на судах на воздушных подушках перевозят в Салехард", - пояснили в мэрии.

Заполнить прилавки "Пятерочки" рассчитывают уже завтра. По итогам совещания в администрации Салехарда, была достигнута договоренность, что несмотря на закрытую автодорогу, будут запущены тестовые машины с поддержкой буксиров. Вес автомобилей был облегчен.