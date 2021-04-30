Росфинмониторинг включил штабы Навального в перечень экстремистских организаций

Росфинмониторинг включил штабы Навального в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму. Это значит, что они не смогут проводить никакие банковские операции со своими счетами.

Напомним, накануне руководитель штабов Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов в российских регионах, поскольку они не смогут существовать даже до судебного решения по иску московской прокуратуры о признании организации экстремистской – ранее суд наложил на штабы Навального, а также ФБК* (*ФБК – включен в реестр НКО-иноагентов) и ФЗПГ ряд ограничений.