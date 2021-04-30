Свердловских ветеранов провакцинируют от ковида для участия в Параде Победы

Завтра, 1 мая, в Екатеринбурге состоится вакцинация ветеранов войн против коронавирусной инфекции.

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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, им поставят второй компонент вакцины "Спутник V". Данное мероприятие приобщено к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Предполагается, что это позволит ветеранам с наименьшим риском посетить парад 9 мая и принять поздравления в этот знаменательный день, невзирая на ситуацию с ковидом.

Напомним, праздник 9 Мая в столице Урала в этом году пройдет в очном формате. При этом горожан ждет несколько новинок.

А уже сегодня вечером центр Екатеринбурга снова перекроют из-за репетиции Парада Победы. В этот раз вместе с механизированной колонной ЦВО пройдет тренировка пеших парадных расчетов. Начало репетиции - в 22 часа.