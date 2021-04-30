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Общество Свердловская область
(2004) | Фото

1 мая профсоюзы Екатеринбурга расскажут горожанам, как защитить свои трудовые права

Лидеры профсоюзов и общественные деятели Екатеринбурга расскажут горожанам, как отстоять свои трудовые права. Мероприятие "Трудовые отношения: суть, конфликты, методы борьбы" символично пройдет 1 мая на площадке "Культурного транзита" (Ул. Розы Люксембург, 23". Мероприятие продлится с 14.00 до 16.00. Возрастное ограничение 16+.

"На дискуссии обсудят острые вопросы современного трудового права. Например, как и у кого потребовать сегодня, чтобы вас не смели принуждать к переработкам "за спасибо", лишать премии на сомнительных основаниях и сокращать зарплату при переводе на удаленку. Специалисты в интерактивном формате научат участников мероприятия спорить с работодателем так, чтобы гарантированно добиваться своего законно", - рассказали организаторы мероприятия.

Экспертами дискуссии выступят организаторы профсоюзных ячеек работников школ, ВУЗов и больниц при участии юристов по трудовому праву и специалиста в сфере трудовой миграции:

  • Марина Шарова — профсоюз "Учитель";
  • Дмитрий Трынов и Светлана Мусафина — профсоюз "Университетская солидарность";
  • Надежда Елисеева — профсоюз "Действие";
  • Анастасия Манзя — юристка Конфедерации Труда России;
  • Нурзида Бенсгиер и Наталья Казарина — НП "Межнациональный Информационный Центр".

Организатором выступит Российское Социалистическое Движение (РСД). Участие в мероприятие бесплатное и по предварительной регистрации.

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1 мая профсоюзы Екатеринбурга расскажут горожанам, как защитить свои трудовые права

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Теги: Екатеринбург, трудовые права, профсоюзы, мероприятие, 1 мая



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