30 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
вихарев, субботник, экология (2021) | Фото: vk.com/sverdlovskoereo

Активисты Свердловского отделения РЭО очистили от мусора территорию детской железной дороги

Сегодня активисты Свердловского отделения Российского экологического общества приняли участие в субботнике «Зеленая весна», передает корреспондент Накануне.RU. Экологическое мероприятие было организовано Свердловской железной дорогой.

Как сообщается на страницах Свердловского отделения российского экологического общества в соцсетях, в сегодняшнем субботнике принял участие  депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев. Участники реготделения вместе с сотрудниками РЖД убирали мусор на детской железной дороге и прилегающей территории в парке культуры и отдыха им. Маяковского.

экология, субботник, мусор(2021)|Фото: vk.com/sverdlovskoereo

За пару часов прошли почти три километра путей, получилось собрать несколько мешков отходов. В основном это пластиковые бутылки, упаковка от продуктов. Также участники экологического сообщества  призывают земляков поучаствовать в субботниках, которые будут организованы в майские выходные.

вихарев, субботник, экология(2021)|Фото: vk.com/sverdlovskoereo

"Субботник – это одно из совместных мероприятий в рамках соглашения о сотрудничестве регионального отделения РЭО и Свердловской железной дороги. Мы присоединяемся к словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова и призываем всех неравнодушных к окружающей среде людей в майские праздники выйти на субботники! Наведите порядок возле своих домов, в ближайших парках, лесах. Общими усилиями у нас получится сделать мир вокруг чище!", - призывают экологические активисты.

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Активисты Свердловского отделения РЭО очистили от мусора территорию детской железной дороги

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Теги: алексей вихарев, субботник, железная дорога, зеленая весна



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