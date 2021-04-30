На жителя Челябинска завели уголовное дело за участие в незаконных акциях протеста

На 18-летнего жителя Челябинска возбуждено уголовное дело за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в несогласованных акциях протеста. Судом ему назначались различные наказания, в том числе административный арест на срок пять суток.

"Вместе с тем, гражданин продолжил свою противоправную деятельность, регулярно размещая в сети Интернет призывы к неограниченному кругу лиц принять участие в несогласованных публичных мероприятиях", - говорится в сообщении.

Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.