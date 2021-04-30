Губернатор Приморья предложил брать налог с россиян, выезжающих на отдых за границу

Для россиян, которые едут отдыхать за рубеж, необходимо ввести налог – "выездной сбор", считает губернатор Приморья Олег Кожемяко. Об этом он заявил на презентации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Сегодня, когда население желает пользоваться услугами внутри страны, необходим значительный поворот и значительное привлечение денежных средств, которые сегодня вывозятся за пределы нашей страны", - пояснил Кожемяко.

Комиссия Госсовета, председателем которой является сам Кожемяко, включила предложение ввести "выездной сбор" в список мер по поддержке туризма, которые рекомендует рассмотреть правительству, передает РБК.