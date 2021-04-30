30 Апреля 2021
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Экономика В России
Олег Кожемяко (2020) | Фото: primorsky.ru, Александр Сафронов

Губернатор Приморья предложил брать налог с россиян, выезжающих на отдых за границу

Для россиян, которые едут отдыхать за рубеж, необходимо ввести налог – "выездной сбор", считает губернатор Приморья Олег Кожемяко. Об этом он заявил на презентации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
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"Сегодня, когда население желает пользоваться услугами внутри страны, необходим значительный поворот и значительное привлечение денежных средств, которые сегодня вывозятся за пределы нашей страны", - пояснил Кожемяко.

Комиссия Госсовета, председателем которой является сам Кожемяко, включила предложение ввести "выездной сбор" в список мер по поддержке туризма, которые рекомендует рассмотреть правительству, передает РБК.

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Губернатор Приморья предложил брать налог с россиян, выезжающих на отдых за границу

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Теги: олег кожемяко, налог, выездной сбор, туризм



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