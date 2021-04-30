Мэр Нижнего Тагила в 2020 году заработал чуть больше супруги

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев отчитался о своих доходах за 2020 год. Как передает корреспондент Накануне.RU, декларация чиновника и его жены опубликована на официальном сайте мэрии.

Так, официальный доход Пинаева в прошлом году составил чуть больше 2 млн рублей. В собственности градоначальника есть два земельных участка и жилой дом, а также легковой автомобиль Toyota Land Cruiser 200 и бортовой автоприцеп.

Супруга мэра за 2020 год заработала 1 млн 800 тысяч рублей. Также женщина задекларировала несколько земельных участков, нежилых зданий и один жилой дом.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе Владислав Пинаев проверил, как идет реконструкция путепровода на улице Циолковского. В итоге мэр остался крайне недоволен увиденным.