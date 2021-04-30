При тушении пожара в Красноуфимске обнаружено два тела

При тушении пожара одной из квартир в трехквартирном жилом доме в Красноуфимске было обнаружено два тела. Инцидент произошел 29 апреля около 23.50 на ул. Вокзальная. Площадь пожара составляла 50 кв.м.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, в 0.24 30 апреля открытое горение было ликвидировано. Личность погибших установлена: мужчина 1989 г.р. и женщина 1976 г.р. Причина возгорания устанавливается.

Красноуфимская межрайонная прокуратура организовала проверку по сообщению о гибели двух человек в пожаре. В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению законодательства, а по итогам дана оценка о противопожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.