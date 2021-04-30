Возрожденный футбольный клуб "Амкар" подал заявку на участие в ПФЛ

Футбольный клуб "Амкар-Пермь" подал заявку в Российский футбольный союз для участия в Профессиональной футбольной лиге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минспорта Пермского края.

"Мы подали первичные документы. Чуть позднее будут направлены дополнительные, такие как список обязательных к лицензированию лиц, финансовые гарантии"_ сообщил президент ФК "Амкар-Пермь" Валерий Чупраков. Завершиться процедура лицензирования должна 17 мая. После этого начнется формирование состава команды.

В качестве основного поля ФК "Амкар-Пермь" значится крытый футбольный манеж, резервным заявлен стадион "Звезда".

Напомним, из-за финансовых проблем "Амкар" 13 июня 2018 г. лишился лицензии РФС на следующий сезон. Руководство клуба приняло решение о ликвидации. Заявление о банкротстве организации подал президент клуба Геннадий Шилов. Арбитражный суд Прикамья 6 ноября иск удовлетворил.

7 августа "Амкар" был возрожден. Бренд спортивного коллектива был передан действующей футбольной команде "Академия".

Бывший главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев заявил, что готов вернуться в возрожденный клуб только в качестве консультанта.