30 Апреля 2021
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Иван Сафронов (2020) | Фото: facebook.com/isafronov

Обыски у адвоката Павлова связаны с делом его подзащитного Ивана Сафронова

Обыски дома и в гостиничном номере адвоката Ивана Павлова, а также его допрос в СКР связаны с делом экс-журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, интересы которого юрист защищает, передает РИА Новости со ссылкой на правозащитное объединение "Команда 29" (его возглавляет Павлов). Ранее ряд СМИ сообщил, что Павлову могут вменить разглашение данных следствия.

Самому Сафронову Лефортовский районный суд Москвы сегодня снова продлил арест – до 7 июля 2021 года. Сафронов находится в СИЗО уже более полугода, ему вменяют государственную измену, при этом следствие не раскрывает сути претензий даже самому подозреваемому и его защите.

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Обыски у адвоката Павлова связаны с делом его подзащитного Ивана Сафронова

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Теги: иван павлов, иван сафронов, госизмена, адвокат, задержание



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