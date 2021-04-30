Запад создал Ивану Грозному имидж тирана, чтобы отвлечь европейцев от инквизиции - Патрушев

Запад пытался очернить российских правителей еще в XVI веке, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он считает, что имидж "ужасного царя" Ивана IV был создан в Европе для того, чтобы отвлечь внимание жителей континента "от того, что творилось в их странах".

"Не стоит забывать, что западная русофобия не вчера возникла. У нее очень долгая история. Нашу страну пытались очернить еще многие столетия назад. Взять хотя бы Ивана Грозного, которого на Западе почему-то называют Ужасным. "Черная легенда" о нем как о жестоком тиране начала входить в оборот еще при жизни царя с подачи западных хронистов, желавших отвлечь внимание европейцев от того, что творилось в их странах. Не нравилось им, что русский царь не признает их политическое и моральное лидерство. Потому что даже в те далекие времена Москва внимательно смотрела на Запад и видела, что там творится. Резня по религиозным мотивам, инквизиция, охота на ведьм, чудовищное колониальное порабощение народов, да и другие деяния, о которых сейчас на Западе предпочитают не вспоминать", - заявил Патрушев в интервью "Аргументам и фактам".

Патрушев полагает, что в истории с созданием образа Ивана Грозного в европейских королевствах "можно усмотреть явную аналогию с нынешними временами".

"В США и Евросоюзе всеми доступными средствами подавляют инакомыслие и ограничивают в гражданских правах тех, кто не готов поддерживать так называемые западные ценности, но при этом главной угрозой свободе и терпимости продолжают изображать нашу страну. Вообще говоря, русофобские практики остаются одними и теми же что сегодня, что сотни лет назад", - заключил секретарь Совбеза.