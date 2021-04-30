ПодТОСованная кампания? спикера екатеринбургской думы подозревают в подготовке админресурса для победы на выборах

Председатель екатеринбургской гордумы Игорь Володин может использовать на выборах откровенно грязные политтехнологии. Ранее политик заявился для участия на праймериз "Единой России" для дальнейшего возможного выдвижения в заксобрание. Между тем, в будущей кампании политика может быть далеко не все чисто.

История началась с того, что осенью 2020 года в думу Екатеринбурга подали аномальное число заявок на создание так называемых ТОС (территориальное общественное самоуправление). Так в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга было подано сразу 16 заявок. При этом на заседание городской думы выступать с докладом насчет необходимости ТОСов пришли крепкие парни в спортивных костюмах.

Недавно о своем участии в предварительном голосовании для выдвижения в региональное заксобрание заявил глава думы Екатеринбурга Игорь Володин. И тут выяснилось, что большая часть заявок на оформление ТОС были поданы именно из избирательного округа Володина.

Ряд экспертов утверждают, что ТОСы могут использоваться для политических целей на выборах: например, они могут оказывать поддержку одному кандидату или организованно голосовать за определенного человека. Такие случаи в прошлом были во время избирательных кампаний.

Как рассказал Накануне.RU источник в ЕГД, Володин вполне себе может использовать данный прием.

Другие депутаты также говорят о пользе ТОСов. "Неспроста, конечно, произошло создание такого большого числа ТОСов. Подоплека тут может быть разная. С одной стороны, это ресурс для выборов, а, с другой стороны, инструмент для противодействия монополии УК. По сути ТОС - это готовый актив для разных целей. Собираются люди с общими интересами", - сказал депутат Дмитрий Сергин.

По имеющейся у нас информации, Игорь Володин и его команда могут с помощью ТОСов скооперировать людей в свою пользу. Процедура электронного голосования на праймериз позволяет дать нужные голоса посредством регистрации на "Госуслугах".

Политолог Алексей Швайгерт тоже допустил, что ТОСы могут использоваться в качестве административного ресурса.

"Практика создания и существования ТОСов в Екатеринбурге есть. В частности, в Ленинском районе все это очень распространено. По сути ТОСы - это клубы пенсионеров по интересам. Они позволяют стягивать актив, но могут быть использованы и как административные ресурсы. Учитывая, что пенсионеры - самые политически активные люди, команда участников праймериз наверняка приходит к пенсионерам и самостоятельно регистрирует их на "Госуслугах" для того, чтобы они проголосовали за нужного кандидата. Но я не вижу в этом плохого", - заключил эксперт.

Сам же Игорь Володин в беседе с корреспондентом Накануне.RU опроверг такой сценарий, заявив, что его попросили выдвинуться коллеги. Также политик обвинил журналиста в "продажности", заявив, что некое лицо "наняло" его для того, чтобы он задавал подобные вопросы.

"Не настолько у меня выстроены отношения с этими ТОСами. Нет такого. Я не иду в заксобрание. Я поддерживаю территориальную группу по Орджоникидзевскому району", - ответил Володин.

Отметим, что широкомасштабная политическая кампания в заксобрание и в Госдуму стартует уже в конце июня. Накануне.RU будет следить за политической ситуацией.