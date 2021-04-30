В Челябинской области планируют построить парк по переработке полимеров

В Челябинской области на площадке ООО "Полигон ТБО" планируют построить промышленный парк по переработке полимеров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

Планируется запустить несколько цехов, которые будут перерабатывать пластик и производить конечную продукцию.

По словам директора полигона Александра Трубина, в настоящий момент объект находится на этапе проектирования. Его планируют разместить рядом с полигоном ТББО в Полетаево. Парк станет первой площадкой вертикально-интегрированного комплекса по глубокой переработке: от обработки (сортировки) отходов до производства готовой продукции.

В настоящий момент на полигоне в Полетаево мусорные пакеты перерабатываются в пластиковые гранулы, из пластиковых бутылок производят хлопья (ПЭТ-флекс), строительные отходы измельчаются в щебень, запущена линия по переработке древесных отходов и производству евродров, производству RDF-топлива, реализуется программа по переработке органических отходов и производства кормового белка и биогумуса.

По мнению заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова, в регионе необходимо создать большой экотехнопарк, который будет перерабатывать вторсырье в готовую продукцию. Выстроенная система замкнутого цикла позволит заметно снизить объемы мусора, подлежащего захоронению.