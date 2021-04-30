Экс-депутат Мосгордумы Олег Шереметьев собрал более 2 млн рублей на выплату судебного штрафа

Экс-депутат Мосгордумы от КПРФ Олег Шереметьев смог собрать сумму, необходимую для выплаты штрафа в размере 2,1 млн руб., выписанного Мосгорсудом.

Напомним, Шереметьева признали виновным в мошенничестве, приговорили к двум годам лишения свободы условно, штрафу и запрету занимать госдолжности. Если бы он не выплатил штраф вовремя, суд мог бы изменить условный срок на реальный.

По словам бывшего коллеги Шереметьева, депутата МГД Евгения Ступина, в сборе денег для выплаты штрафа участвовало много людей, значительные суммы внесли депутаты городской думы от КПРФ (нынешние и бывшие) и "Яблока". Ступин добавил, что Шереметьев теперь еще и официально является его общественным помощником. Это не дает экс-парламентарию зарплаты и реальных полномочий, но он может взаимодействовать с чиновниками. "Олег продолжает общественную работу в Вешняках - районе своего избирательного округа", - рассказал Ступин в своем Telegram-канале.