Пройти вакцинацию в свердловских ТЦ можно и в майские праздники

Пункты вакцинации в торговых центрах Свердловской области продолжат работать и в майские праздники. Об этом сообщает оперативный штаб по региону. Привиться можно уже сегодня в ТЦ Екатеринбурга, а начиная со следующего месяца и до 1 мая поставить прививку можно также в Нижнем Тагиле и Верхней Пышме.

"Медицинские работники специально выходят в праздники в торговые центры на вакцинацию. Единственная просьба к населению: не создавать искусственный ажиотаж. Если все люди придут сделать прививку в обычном для них режиме, никому не придется стоять в очереди. Не нужно приходить заранее, особенно еще до открытия торговых центров, потому что это создает определенные сложности", – заявил заместитель главного врача Городского центра медицинской профилактики Александр Харитонов.

В Екатеринбурге"

ТРЦ "Комсомол" (Сибирский тракт (дублер), 2) – 30 апреля с 16.00 до 20.00, 1 мая с 12.00 до 16.00;

ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) – 04, 06, 08 мая с 12.00 до 17.00;

ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) – 05 мая с 10.00 до 17.00;

ТЦ "МАКСИДОМ" (ул. Тверитина, 45) – 05 мая с 15.00 до 19.00;

ТРЦ "Карнавал" (ул. Халтурина, 55, мобильный врачебный пункт) – 05, 06 мая с 13.00 до 18.00;

ТЦ "МЕГАПОЛИС" (ул. 8 Марта, 149) – 06 мая с 11.00 до 14.00;

ТЦ "Дирижабль" (ул. Академика Шварца, 17) – 06 мая с 11.00 до 14.00;

ТРЦ "Академический" (ул. Краснолесья, 133) – 06 мая с 13.00 до 17.00;

Леруа Мерлен (ул. Металлургов, 74) – 11 мая с 10.00 до 18.00;

Леруа Мерлен (пер. Базовый, 45) – 13 мая с 10.00 до 18.00;

ЦКиД "Садовый" (пос. Садовый, ул. Верстовая, 14) – 03 мая с 9.00 до 13.00;

Аэропорт "Кольцово" (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – 04-07 мая (ежедневно) с 13.00 до 19.00;

В Верхней Пышме:

Площадка у магазина "Кировский" (ул. Орджоникидзе, 18, мобильный пункт вакцинации) – 05 мая с 17.00 до 20.00, 08 мая с 10.00 до 13.00;

В Нижнем Тагиле:

ТРЦ "DEPO" (Свердловское шоссе, 31Б) – 01, 02, 03 мая с 10.00 до 20.00, 04 – 07 мая (ежедневно) с 16.00 до 20.00; 08, 09, 10 мая с 10.00 до 20.0

Напомним, что для вакцинации пациенту необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Для удобства граждан и сокращения времени пребывания в пункте вакцинации рекомендуется заранее заполнить анкету пациента и согласие на проведение профилактических прививок. Помимо этого, во всех ТЦ работают волонтеры медицинских колледжей, которые смогут помочь горожанам заполнить свои анкеты.