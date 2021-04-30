Депутат заявила о росте числа отказов в лечении граждан

Мониторинг правоприменения закона о реформе системы ОМС, вступившего в силу в 2021 году, показал большой рост числа отказов людям в медпомощи. Об этом заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Ирина Гусева, сообщается на сайте фракции "Единая Россия".

Она отметила, что количество жалоб пациентов на качество и доступность медицинской помощи в 2021 году растет на 30-50% ежемесячно. Причем около 10% жалоб - это требование платы за ту помощь, которая гарантирована как бесплатная. Это по федеральным медорганизациям (ФМО). В региональных всего 1-3%.

Также имеются вопиющие, по ее словам, факты отказов в лечении в ФМО под предлогом выбора квот на лечение по полису ОМС. Отчасти это объясняется самоуправством, отчасти - финансовым проблемами.

"На сегодняшний день у территориальных фондов ОМС не хватает средств, чтобы урегулировать все оставшиеся задолженности перед медицинскими организациями. В первом квартале текущего года Правительство РФ уже выделило для урегулирования задолженностей в системе ОМС 29 млрд рублей. Но по состоянию на 1 апреля сохраняющийся размер долга по оплате за оказанную медицинскую помощь составил более 40 млрд рублей, что говорит о проблемах с финансовой устойчивостью системы", – рассказала Гусева.

Недавно на парламентских слушаниях в Госдуме ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением д.м.н. Гузель Улумбекова заявила о том, что в 2020 году Россия опередила все страны Европы по общему росту смертности. А бюджет здравоохранения в этому году с учетом инфляции еще меньше, чем был в прошлом.