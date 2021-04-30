30 Апреля 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
ружье охота выстрел (2010) | Фото: omskpress.ru

Жителей Ханты-Мансийска будут судить за стрельбу по людям, нападение на полицейского и хищение чужого имущества

В Ханты-Мансийске перед судом предстанут трое местных жителей, обвиняемые сразу пл нескольким статьям УК РФ. Расследование уголовного дела завершено, а его материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону, первый из инцидентов произошел 11 июля прошлого года в районе дома 1-а по ул. Объездная города Ханты-Мансийск, когда двое 31-летних обвиняемых в состоянии алкогольного опьянения беспричинно напали на двоих мужчин. Один из фигурантов дела начал угрожать гражданам убийством и дважды выстрелил в область их ног из охотничьего ружья 12 калибра. Тем самым он причинил каждому из потерпевших множественные раны голеней и бедер. Второй из злоумышленников догнал одного из потерпевших, пытающегося скрыться, и нанес удар колюще-режущим предметом в область груди сзади.

Первого фигуранта дела удалось поймать 21 марта, когда он в ночное время сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенным водительских прав. Второго из нападавших задержали 1 мая около 3.00 в попытке похитить установленный в тамбуре магазина по ул. Мира, 93а аппарат по приему платежей, в котором на момент хищения находились денежные средства в сумме 2,5 тыс. руб. "На дело" мужчина вышел с 35-летним приятелем, который также был задержан.

Впоследствии около 6.00 утра 35-летний обвиняемый, находясь в кабинете оперуполномоченного, попытался избежать уголовной ответственности и скрыться из участка. Для этого он ударил сотрудника полиции рукой в область лица.

Позже обвиняемые признали свою вину частично, однако следователями была собрана достаточная доказательственная база. Действия одного из обвиняемых квалифицированы по ч.2 ст. 213, п."а,в" ч.2 ст. 115, ст. 264.1, ч.1 ст. 119 и п."а,в" ч.2 ст. 115 УК РФ. Второго – по п."а,в" ч.2 ст. 158, ч.2 ст. 213 и п."а,в" ч.2 ст. 115 УК РФ. Третьего – по п."а,в" ч.2 ст. 158 и ч.1 ст. 318 УК РФ

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Жителей Ханты-Мансийска будут судить за стрельбу по людям, нападение на полицейского и хищение чужого имущества

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Теги: Ханты-Мансийск, суд, СКР, стрельба, нападение, кража



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